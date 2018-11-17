الرميثي: يجب الإبقاء على كأس آسيا في الإمارات

المصدر: منصور السندي - دبي

أكّد رئيس الهيئة العامة للرياضة، اللواء محمد خلفان الرميثي، ثقته الكبيرة بالمنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري للمنافسة بقوة في كأس آسيا المقبلة التي يشارك فيها المنتخب ضمن المجموعة الأولى، مطالباً اللاعبين بشد الأحزمة استعداداً لإقلاع طائرة البطولة بعد نحو 50 يوماً اعتباراً من الخامس من يناير المقبل، مشدداً على أن الإمارات استثمرت كثيراً في هذا الحدث بالمال والملاعب، مطالباً اللاعبين بالإبقاء على كأس البطولة في الإمارات، وأن يحتفل الجميع باللقب، على حد تعبيره.

وقال في تصريحات صحافية إن «الهدف هو المنافسة على اللقب، كون البطولة تقام على أرض الإمارات، ورغم الظروف التي يمر بها المنتخب حالياً نظراً للغيابات والإصابات، إلا أن ثقتنا كبيرة في العناصر الموجودة، فالمنتخب بمن حضر، وعلى الجميع أن يكونوا إيجابيين ومتفائلين»، مطالباً الإعلام بإرجاء الحساب وفتح الملفات إلى ما بعد انتهاء المنتخب من مهمته في البطولة الآسيوية.

وأضاف الرميثي: «حظوظ المنتخب في المنافسة في البطولة موجودة مثل المنتخبات الأخرى، والبطولة حق محفوظ لكل المنتخبات المشاركة، وكل شيء وارد في كأس آسيا، وأتمنى أن يدخل المنتخب البطولة وهو في كامل الجاهزية البدنية والذهنية، ويجب على اللاعبين المحافظة على أنفسهم خلال الفترة المتبقية على انطلاقة البطولة». ورأى الرميثي أن المنتخب يملك الخبرات من اللاعبين، واصفاً قائد المنتخب إسماعيل مطر باللاعب القدوة، مشيراً الى أنه قدّم موسماً مميزاً. وأوضح «المنتخب يضم خلطة جيدة من اللاعبين، والمنتخب بمن حضر، لكنه بحاجة الى دعم إعلامي وجماهيري كبير في بطولة كبيرة يشارك فيها 24 منتخباً».

وتعهد الرميثي بالتنسيق مع اتحاد الكرة في توفير كل الأجواء الإيجابية اللازمة له بهدف المنافسة في البطولة، مؤكداً أنهم مع اتحاد الكرة في خندق واحد، وتحمّل المسؤولية معه.