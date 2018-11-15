حمد الكعبي بطلاً لسباق مدينة دبي الدولية للقدرة التأهيلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

فاز الفارس حمد عبيد الكعبي بلقب سباق كأس مدينة دبي الدولية للقدرة التأهيلي لمسافة 120 كيلومتراً، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، بمشاركة 326 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات داخل الدولة، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وأبرزها كأس المرموم لمسافة 120 كيلومتراً الذي يقام غداً.

وحسم الكعبي اللقب بعدما احتل المركز الأول على صهوة الجواد «بيرمان» المملوك إلى إسطبلات «إم آر إم»، مسجلاً زمناً قدره 4:38:08 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس سيف المزروعي على صهوة الجواد «أروشة» المملوك إلى إسطبلات «إم آر إم»، مسجلاً زمناً قدره 4:38:09 ساعات، وحلت الفارسة الأرجنتينية كاتالينا باستونز ثالثة، مسجلة زمناً قدره 5:13:43 ساعات.

وتصدر الفرنسي سيزار دوناز المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً على صهوة الجواد «باجرون» المملوك إلى إسطبلات إم 7 للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 1:34:26 ساعة، بينما جاءت في المركز الثاني الفارسة مريم عدنان الريس على صهوة الجواد «ساموم» المملوك إلى إسطبلات إم 7 للقدرة، مسجلة زمناً قدره 1:34:52 ساعة، وتبعها في المركز الثالث الفارس راشد المزروعي على صهوة الجواد «رمسة لا ماجوري» المملوك إلى إسطبلات إم 7 للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 1:35:29 ساعة، وجاء في المركز الرابع الفارس سيف المزروعي على صهوة الجواد «أروشة» المملوك إلى إسطبلات «إم آر إم»، مسجلاً زمناً قدره 1:36:47 ساعة، واحتل المرتبة الخامسة الفارس سعيد الخياري على صهوة الجواد «ميلور» المملوك إلى إسطبلات إم 7 للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 1:36:57 ساعة.

وفي المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً، تقدم الفارس حمد الكعبي من المركز العاشر إلى الصدارة على صهوة الجواد «بيرمان» المملوك إلى إسطبلات «إم آر إم»، مسجلاً زمناً قدره 2:54:19 ساعة، كما جاء الفارس سيف المزروعي في المركز الثاني متقدماً من المركز الرابع، مسجلاً زمناً قدره 2:54:40 ساعة، وتقدمت كاتالينا من المركز السابع إلى الثالث، مسجلة زمناً قدره 2:55:18 ساعة، وصعد الفارس عبدالله غانم من المركز السادس إلى الرابع على صهوة الجواد «أوفيكو» المملوك إلى إسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 2:56:26 ساعة، وتبعه في المركز الخامس، متصدر المرحلة الأولى، الفارس الفرنسي سيزار دوناز، الذي سجل زمناً قدره 2:56:50 ساعة.

أما المرحلة الثالثة فشهدت تقدم الفارس سيف المزروعي من المركز الثاني إلى الصدارة، مسجلاً زمناً قدره 4:05:19 ساعات، كما صعد الفارس عبدالله المري من المركز الرابع إلى الوصافة، مسجلاً زمناً قدره 4:05:22 ساعات، بينما تراجع متصدر المرحلة الثالثة الفارس حمد الكعبي إلى المركز الثالث، مسجلاً زمناً قدره 4:05:33 ساعات، وتبعه في المركز الرابع الفارس الهندي راوال سينغ على صهوة الجواد «جوهين جوهان» المملوك إلى إسطبلات «إم آر إم»، مسجلاً زمناً قدره 4:09:25 ساعات، وجاء في المركز الخامس الفارس الباكستاني غلام أصغر على صهوة الجواد «شيتاك» المملوك إلى إسطبلات «إم آر إم»، مسجلاً زمناً قدره 4:16:54 ساعات.

الكعبي احتل المركز الأول على صهوة الجواد «بيرمان» بزمن قدره 4:38:08 ساعات.