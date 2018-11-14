أفضل 128 لاعباً في التايكواندو يشاركون في مونديال الفجيرة

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

تستضيف الفجيرة خلال الفترة من 22 إلى 25 الجاري، بطولتي الجائزة الكبرى وبطولة العالم للفرق بالتايكواندو في مجمع زايد الرياضي، بمشاركة أفضل 128 لاعباً.

وتم الإعلان عن ذلك في المؤتمر الصحافي الذي أقيم أمس في الفجيرة، بحضور رئيس اتحاد التايكواندو، العميد أحمد حمدان الزيودي، ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة في الفجيرة عبدالعزيز بوهندي، ومدير البطولة نادر أبوشاويش، ونائب قنوات دبي الرياضية الإعلامي حسن حبيب.

وخلال المؤتمر قال العميد الزيودي: «نترقب انطلاق البطولة الأقوى في العالم بالتايكواندو، وعملنا على أن تكون استعداداتنا لهاتين البطولتين على مستوى ترقب أسرة التايكواندو في العالم، حيث ننتظر أن يكون في ضيافتنا نحو 30 شخصية دولية، يتقدمهم رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو وأعضاء المكتب التنفيذي».