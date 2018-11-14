ينظم دورة حوكمة لمنتسبي الأندية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينظم مجلس دبي الرياضي في الساعة الـ10 من صباح اليوم، دورة تأهيلية بعنوان «حوكمة الأندية الرياضية وشركات كرة القدم دبي 2018»، لمنتسبي أندية دبي من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والأقسام والموظفين المعنيين بموضوع الحوكمة في أندية وشركات كرة القدم بدبي.

وتقام الدورة على مدار يومين في ميدان الابتكار بمقر مجلس دبي الرياضي في حي دبي للتصميم، حيث تستمر حتى يوم الخميس 15 نوفمبر، ويتناول اليوم الأول من الدورة موضوع تحليل فجوات الحوكمة في الأندية وشركات كرة القدم، ومجالات التحسين في منظومة حوكمة الأندية وشركات كرة القدم، كما يتضمن اليوم الثاني من الدورة تقديم عرض عن تطبيق الاستراتيجيات الجديدة في مجال حوكمة المؤسسات الرياضية وأفضل الممارسات في حوكمة المؤسسات الرياضية.

وكان مجلس دبي الرياضي قد شكل سابقاً لجنة للتدقيق والحوكمة، بهدف العمل على مطابقة جميع الإجراءات المالية والإدارية لإجراءات الحوكمة والتدقيق الرسمي، المعتمدة من الجهات الحكومية.