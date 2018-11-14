الأولمبي يواجه الكويت في افتتاح البطولة الدولية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق مساء اليوم بملعب ذياب عوانة بدبي منافسات البطولة الدولية الودية الرباعية التي ينظمها اتحاد الكرة مع شركة إياست سبورتس، وبمشاركة الأبيض الأولمبي والكويت وأوزبكستان واليابان ضمن تحضيرات منتخبنا للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التي ستنطلق مارس المقبل، حيث يلعب الأبيض في المجموعة الرابعة بجانب السعودية ولبنان والمالديف.

ويلتقي الأولمبي في اليوم الأول مع الكويت الساعة 3.45 عصراً، فيما تجمع المباراة الثانية أوزبكستان واليابان الساعة 6.30.

وتستكمل البطولة السبت المقبل، بمواجهة الأبيض وأوزبكستان، تليها مباراة الكويت واليابان، على أن تختتم 20 الجاري، حيث يواجه الأبيض نظيره (الساموراي)، بينما يلتقي المنتخب الكويتي أوزبكستان.

وعقد صباح أمس بمقر الاتحاد في دبي، الاجتماع الفني الخاص بالبطولة بحضور مسؤولي اتحاد الكرة والشركة المنظمة وممثلي المنتخبات المشاركة.