المصدر: الامارات اليوم

بيان

تراجع أحد أندية دوري الخليج العربي عن بيان كان بصدد إصداره، بعدما أعلنه على موقعه الرسمي على «تويتر» تعليقاً على الأحداث التي صاحبت مباراته في الدوري، وذلك بعد اتصالات تمت من بعض الجهات مع النادي المنافس لاحتواء الموقف وعدم تصعيد الأمور.

دعاية

فرغت إدارة نادي شباب الأهلي من تركيب لوحة كبيرة في استاد راشد بالنادي، وذلك لحجب الدعاية الخاصة بأحد المحال التجارية، التي تظهر بشكل واضح في الخلفية الخاصة بالملعب، وذلك ضمن تجهيزات الاستاد لاستضافة عدد من المباريات في كأس آسيا 2019.

سلوك

أقدم أحد لاعبي منتخب لعبة جماعية على ركل زجاجة مياه خلال خروجه من أرض الملعب، تعبيراً عن استيائه من قرار المدرب باستبداله في مباراة دولية تم بثها لقنوات فضائية عدة، ما دفع طاقم التحكيم إلى طرده واستبعاده من الملعب لسلوكه غير الحضاري.