لجنة الكرة الشاطئية في «فيفا» تحتفي بـ «ليلة النجوم» في دبي

المصدر: سيد مصطفى ــ دبي

احتفت لجنة كرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بتكريم النجوم الأفضل في عام 2018، خلال الحفل الذي جرى في دبي، مساء أول أمس.

واعتادت لجنة كرة القدم الشاطئية في «فيفا» أن تكرّم الأبرز في اللعبة خلال العام، بما يُعرف باسم «ليلة النجوم».

وكرّمت اللجنة أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، تقديراً لجهوده في تطوير ونشر كرة القدم الشاطئية في الدولة والمنطقة والعالم، بحضور مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، وعدد كبير من الرياضيين العالميين.

ونال الإسباني للورينك جائزة أفضل لاعب في العالم، والروسية مارينا فيدوروفا جائزة أفضل لاعبة، كما فاز البرازيلي جيلبرتو، مدرب منتخب البرازيل، بجائزة أفضل مدرب.

وضم فريق الأحلام العالمي، الذي يضم أفضل خمسة لاعبين في العالم، كلاً من: الإسباني للورينك، والبرازيليان برونو زافير، وداتينها، والياباني أوزو، وحارس المرمى البرتغالي إلينتون أندريد، الذي فاز أيضاً بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم.

ويتم اختيارهم وفق استمارات ترشيح من قائد ومدرب كل منتخب في العالم.

وكُرم المهاجم الإسباني إيدو، كصاحب أفضل هدف في عام 2018، الذي سجله في دوري أوروبا لكرة القدم الشاطئية، كما تم الكشف عن جائزة أفضل مدينة مستضيفة لبطولة كرة قدم شاطئية، التي حازتها مدينة «نازاري» البرتغالية، التي فازت بها عن تنظيمها لبطولتي الدوري الأوروبي لكرة القدم الشاطئية وكأس أوروبا لأندية كرة القدم الشاطئية النسائية.

من جانبه، أكد سعيد حارب أن بطولة كأس هواوي للقارات لكرة القدم الشاطئية دبي، تعد من أهم الأحداث الرياضية على أجندة المجلس السنوية.

وقال في تصريحات صحافية: «نحن فخورون بأن تصبح دبي عاصمة للرياضة والرياضيين، إذ اعتادت أن تكون دائماً وجهة لتكريم المبدعين والمتفوقين في كل المجالات، ويعد إقامة حفل النجوم لتكريم أفضل اللاعبين والمدربين الأكثر تميزاً على مدار عام كامل، مكافأة للمجتهدين من لاعبين ومدربين وحتى منظمين في العالم».

وأضاف: «حرص لجنة الكرة الشاطئية في (فيفا) على تنظيم هذا الحفل سنوياً في دبي ما هو إلا دليل على مكانة تلك المدينة المتميزة بين دول العالم، الأمر الذي يجعل من بطولة كأس القارات التي تقام في دبي سنوياً أكثر من مجرد حدث تنافسي، بل ساحة خصبة لتطوير اللعبة على مستوى العالم».

وأشار أمين عام مجلس دبي الرياضي بالقول: «حظيت بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، التي اختتمت أول من أمس، بإقبال جماهيري كبير، جاء ليتابع فرقه المفضلة من مختلف دول العالم، حيث امتلأت المدرجات بعشاق كرة القدم الشاطئية، كما نالت البطولة إشادة واسعة من الأوساط الرياضية العالمية، الذين أبدوا إعجابهم الشديد بالتنظيم، إضافة إلى موقع إقامة البطولة المتميز، كما عبّرت الوفود التي حضرت للبطولة عن انبهارها بجمال ورقي المنشآت الرياضية والعمرانية في دبي».

كوسكو: «ليلة النجوم» تزداد تألقاً

أعرب المدير التنفيذي للجنة كرة القدم الشاطئية، خوان كوسكو، عن تقديره لإقامة الحفل في دبي، التي باتت محطة تنشدها أسرة لعبة كرة القدم الشاطئية على مستوى العالم في موعد يتجدد سنوياً في هذا الوقت من العام.

وقال: «نشكر دبي ومجلس دبي الرياضي على ما يقدمانه من دعم للعبة، سواء من خلال تنظيم بطولة بمواصفات عالية الجودة، أو من خلال الحفل السنوي لليلة النجوم، الذي يزداد تألقاً عاماً بعد عام، لوجوده على أرض المتفوقين».