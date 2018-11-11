المصدر: الامارات اليوم

دياكيه

احتفل لاعب العين، إبراهيما دياكيه، بفوز الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا، بنشره صورة له بقميص الترجي، على حسابه في «إنستغرام»، قائلاً: «مبروك لفريقي القديم.. أراكم في أبوظبي».

اجتماع

عقد رئيس لجنة مهمة في اتحاد لعبة جماعية اجتماعاً مع منسوبي اللجنة، داعياً إياهم إلى عدم الالتفات إلى الشائعات التي تتحدث عن اللجنة في مواقع التواصل الاجتماعي، والتركيز في أداء عملهم بالشكل المطلوب من أجل المصلحة العامة.

حسن حمزة

هنأ عدد من لاعبي دوري الخليج العربي لكرة القدم حارس مرمى فريق شباب الأهلي حسن حمزة بيوم ميلاده الذي صادف يوم أمس، وذلك عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمنوا له النجاح والسعادة.