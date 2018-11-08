المصدر: الامارات اليوم

أكاديمية

ذكر نادي الشارقة على حسابه في «تويتر» أن إدارة شركة النادي لكرة القدم اجتمعت مع مدير أكاديمية «لاليغا»، تمهيداً لإبرام اتفاقية يتم من خلالها الاتفاق على إطلاق الأكاديمية الخاصة.

تشفير

قال مسؤول إعلامي بارز إن حلمه تحقق بالقرار الأخير بإلغاء تشفير مباريات دوري الخليج العربي لكرة القدم، معتبراً أن كرة الإمارات فقدت متابعين وعشاقاً كثراً جراء قرار التشفير.

بن غليطة

حرص رئيس اتحاد الكرة مروان بن غليطة، بحضور نائب رئيس الاتحاد عبدالله الجنيبي، على متابعة التدريب الأول للمنتخب الوطني الذي أجراه أول من أمس على ملعب ند الشبا، والالتقاء باللاعبين وتحفيزهم على تقديم ما عندهم للظهور بصورة مشرفة خلال كأس آسيا المقررة في يناير المقبل.