شهاب يتقلد ذهب «خليجي السنوكر»

المصدر: جوني جبور - دبي

واصل لاعبو المنتخب الوطني تألقهم في البطولة الخليجية المجمعة للبلياردو والسنوكر المقامة حالياً في دبي وتمتد حتى العاشر من الشهر الجاري، بعد أن نجح نجم المنتخب الوطني للسنوكر والمصنف الأول في البطولة محمد شهاب في حصد الميدالية الذهبية في فردي الكرات الستة، بتغلبه في المباراة النهائية على السعودي عمر العجلاني بنتيجة 5-4، ليرفع منتخب البلياردو والسنوكر رصيده إلى الذهبية الثالثة بعد ذهبيتي فرق الكرات الثمانية في بلياردو الرجال، وفردي الفئة ذاتها التي حققها لاعب المنتخب محمد الحوسني.

كما تواصلت على صالة «آي زون» منافسات فرق السنوكر، التي استهلت بفوزٍ إماراتي صريح على منتخب عمان 3-صفر، فيما حققت البحرين انتصاراً صعباً على السعودية 3-2، قبل أن تسجل السعودية انتصارها الأول بالفوز على منتخب عمان 3-صفر.

وعلى صعيد منافسات البلياردو المقامة على صالة «آي زون» في منطقة أبوهيل في دبي، اقترب نجم المنتخب محمد الحوسني من تحقيق ذهبيته الثانية في البطولة، بعد أن نجح الحوسني في بلوغ الدور نصف النهائي من منافسات فردي الكرات التسع، بعد أن استهل المنافسات بفوزه على البحريني فهد خلف «9-8»، وأتبعه بالفوز على العماني أحمد الشامسي «9-5»، وصولاً لتخطيه عقبة الدور الثالث بفوزه على السعودي محمد باعباد «9-7».