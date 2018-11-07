المصدر: الامارات اليوم

زيارة

ذكر نادي الشارقة على «تويتر» أن رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي محسن مصبح، زار لاعب المراحل السنية بالنادي عبدالعزيز المرزوقي، الذي أجريت له عملية تثبيت معادن في عظام الفخذ بمستشفى القاسمي في الشارقة.

قميص

اضطر مدرب شباب الأهلي، الأرجنيتي أروابارينا، للعودة إلى غرفة ملابس الفريق، قبل بداية مباراة الإمارات، أول من أمس، بسبب ارتدائه قميصاً أبيض، وهو اللون نفسه للصقور، ما أجبره على ارتداء قميص بلون أزرق.

مباراة

طلب لاعب في أحد أندية دوري الخليج العربي من أحد الإعلاميين عدم حضور مباراة فريقه المقبلة، بسبب معرفته بأن الإعلامي ينتمي إلى الفريق المنافس، وأنه لن يتمكن من أن يكون حيادياً في تقييمه للمباراة.