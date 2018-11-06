المصدر: الامارات اليوم

لشبونة

ذكرت صحيفة «أوبسيرفادور» البرتغالية، أن رئيس سبورتينغ لشبونة، فريدريكو فارانداس، اجتمع مع مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، ليتولى تدريب الفريق البرتغالي، مشيرة إلى أن كايزر لا يمانع قبول العرض بشرط الاتفاق مع «فخر أبوظبي».

تصوير

طلب رئيس شركة كرة القدم في أحد الأندية، من مصور تلفزيوني في إحدى القنوات التلفزيونية، عدم تصويره واحترام رغبته في عدم الإدلاء بتصريحات بعدما شاهده مصور القناة.

قائمة

أصرّ اتحاد الكرة على تأخير إصدار قائمة المنتخب الوطني إلى ما بعد انتهاء الجولة التاسعة من الدوري، بحجة التعرف إلى حدوث إصابات أو غيرها.