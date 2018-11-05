المصدر: الامارات اليوم

صحيفة

أبرزت صحيفة «لانسي» البرازيلية تألّق لاعب الوصل، فابيو ليما، بإحرازه «هاتريك» في مرمى الفجيرة بالجولة الثامنة، وأجرت مقابلة مع اللاعب، أبدى خلالها سعادته بإحرازه أول «هاتريك» في الموسم الحالي مع الأصفر.

مقاعد

ذكر نادي الشارقة، على صفحته عبر«تويتر»، أن النادي خصّص 100 تذكرة للحالات الخاصة في كل مباريات الفريق الأول التي تقام على استاد خالد بن محمد، وذلك دعماً للخدمات المجتمعية.

عبدالغفار

باشر الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، سعيد عبدالغفار، عمله رسمياً اعتباراً من أمس، حيث قام بجولة تفقدية لجميع إدارات وأقسام الهيئة، واطّلع على مرافق الهيئة، والآلية التنفيذية لسير العمل.