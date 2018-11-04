المصدر: الامارات اليوم

مشجع

شكا مشجع لأحد أندية دوري الخليج العربي، تقدم إدارة النادي بشكوى ضده في جهة عمله، بدعوى أنه يهاجم الإدارة في مواقع التواصل الاجتماعي، مستغرباً الربط بين حبه لناديه وانتقاده للأخطاء التي حدثت، وجهة عمله التي ليست لها أي علاقة بالنادي.

مهاجم

بدأ أحد أندية دوري الخليج العربي البحث عن مهاجم أجنبي من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما فشل المهاجم الحالي في صفوف الفريق في إثبات نفسه، ولم يرض طموح الفريق والجمهور.

إلغاء

اضطر اتحاد لعبة جماعية إلى إلغاء التعديلات التي أجراها أخيراً على جدول مسابقات إحدى بطولاته المحلية، التي هدف من خلاله الابتعاد عن فترات التوقف الطويلة، بعد أن تقدم أحد الأندية باعتراض رسمي على تلك التعديلات بذريعة توجه فريقه إلى معسكر خارجي.