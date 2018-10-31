المصدر: الامارات اليوم

غرامة

استغرب مسؤول، بأحد أندية دوري الخليج العربي، الغرامة الكبيرة التي تفرضها لجنة دوري المحترفين على الأندية، في حال ضياع إحدى الأدوات الخاصة التي توفرها للأندية في المؤتمرات الصحافية، إذ يتم فرض غرامة قدرها 5000 درهم على النادي.

مترجم

استعان مدرب شباب الأهلي، رودولفو أروابارينا، بالمترجم السابق له في نادي الوصل، خالد سرحان، إذ أبدى ارتياحه في التعامل مع سرحان، الذي عمل معه لمدة موسمين في «الإمبراطور»، والذي عمل أيضاً مع مدرب الوصل السابق الأرجنتيني كونتيروس.

الظفرة

أعلن نادي الظفرة الرياضي الثقافي عن افتتاحه المركز الأول من نوعه في منطقة غياثي، والثاني على مستوى الدولة، والخاص بممارسة رياضة الجوجيتسو لأصحاب الهمم، وذلك ضمن استراتيجية النادي الرياضية والمجتمعية.