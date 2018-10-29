الظفرة يكسب قضية خريبين ضد الوحدة السوري

المصدر: معاذ كمبال ــ أبوظبي

كشف رئيس نادي الظفرة، صالح جزلان المزروعي، عن أن ناديهم كسب القضية التي رفعها ضدهم نادي الوحدة السوري، على خلفية انتقال اللاعب السوري عمر خريبين، العام الماضي، إلى صفوف الهلال السعودي، مشيراً إلى أن انتقال خريبين إلى الدوري السعودي جاء بعد أن فسخ اللاعب عقده مع الفريق، ودفع الشرط الجزائي.

وقال المزروعي لـ«الإمارات اليوم»: «صحيح أنه كان هناك بند موجود في العقد بيننا وبين النادي السوري، ولكن الاتفاق كان ينص على أن نادي الوحدة يحصل على قيمة مالية من الصفقة في حال قمنا ببيع خريبين، وهو ما لم يحدث على الإطلاق، إذ إن اللاعب هو من فسخ عقده، ودفع قيمة الشرط الجزائي، من أجل تحقيق رغبته باللعب في السعودية».

ووضع نادي الوحدة شرطاً في عقد بيعه للاعب عمر خريبين لنادي الظفرة، بأن يحصل على ما نسبته 20% من قيمة صفقة انتقاله إلى نادٍ آخر خلال فترة الخمس سنوات، لكن خريبين انتقل إلى صفوف الهلال حامل لقب الدوري السعودي الموسم الماضي، بعد أن فسخ عقده مع الفريق.

وأكد رئيس نادي الظفرة الرياضي الثقافي أنهم كانوا على ثقة تامة بصحة موقفهم من الشكوى منذ البداية، وأنهم كانوا على يقين بصحة موقفهم تجاه القضية، وأنهم كنادٍ محترف يحترمون كل العقود، وأنهم على دراية كاملة بكل حيثيات القضية، وقال: «نحن سعداء بأننا كسبنا القضية التي استمرت فترة، وكنا مطمئنين بالكامل على سلامة موقفنا قانونياً».

وحول تحقيق الفريق ثلاثة انتصارات متتالية في دوري الخليج العربي، بعد الخسارة في الجولات الأربع الأولى، أكد المزروعي أن فريق كرة القدم في النادي تخلص تماماً من الضغوط التي كان يمر بها، وقال: «الانتصار يأتي بالانتصار، ويرفع الروح المعنوية، ويبعد الضغوط عن الفريق، فنحن لم نكن نشعر بالقلق على الفريق، على الرغم من البداية السيئة، لأننا كنا على ثقة بلاعبينا والجهاز الفني».