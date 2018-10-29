المصدر: الامارات اليوم

تذاكر

خصص نادي الشارقة أربع نوافذ في النادي لبيع تذاكر المباريات التي تقام على ملعبه، بجانب مركز إضافي للبيع عند الجهة المحاذية لمركز «اللولو هايبرماركت»، ومدخل البوابة رقم (3)، فضلاً عن أنه بإمكان الجمهور حجز التذاكر الكترونياً.

خلفان

أكد لاعب المنتخب الوطني وشباب الأهلي السابق، محمد سرور، أن خلفان مبارك، أفضل لاعب يمكن أن يشغل مركز نجم المنتخب «عموري» في كأس آسيا، كونه يجيد بشكل كبير تمرير الكرات خلف المدافعين، وسبق له النجاح في ذلك.

«تيفو»

قرر جمهور العين الاكتفاء بالأعلام الصغيرة والكبيرة في مباراة الفريق المقبلة أمام الشارقة، بدلاً من الـ«تيفو»، وظلت جماهير العين تصنع الحدث في كل المباريات الجماهيرية السابقة، من خلال رفع «تيفو» قبل انطلاقة المباريات.