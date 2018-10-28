المصدر: الامارات اليوم

دياكيه

انتقد لاعب العين، إبراهيما دياكيه توجيه عبارات غير لائقة، للاعب إسماعيل مطر، ونشر دياكيه على حسابه في «إنستغرام» قائلاً: «اتحاد الكرة يجب أن يتدخل ضد هؤلاء الأشخاص الذين يفتعلون المشكلات، لا تلوموا الناجحين على فشلكم».

درس

أكد لاعب بني ياس يوسف جابر، أن الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام الشارقة في الجولة السابعة من الدوري أعطتهم درساً مهماً كلاعبين بضرورة ان يتحسبوا جيداً للجولات المقبلة، خصوصاً أن الفريق كان بإمكانه الخروج بنتيجة إيجابية.

ريان

كشف مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري، أن لاعب الفريق ريان مينديز شارك في مباراة بني ياس أول من أمس، وهو يشكو الإصابة، لافتاً الى أن اللاعب لم يشارك خلال الـ10 أيام الماضية بشكل منتظم في التدريبات، ورغم ذلك قدّم مستوى جيداً.