الآيرلندية إيمي بطلة تحدي سيح السلم للقدرة

المصدر: أحمد طارق - دبي

فازت الفارسة الآيرلندية، إيمي لويس، بلقب سباق تحدي سيح السلم للقدرة، لمسافة 100 كيلومتر، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 212 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات، وأندية الفروسية في الدولة.

وحسمت إيمي لويس اللقب بجدارة، بعدما تصدرت مراحل السباق الثلاث، إذ احتلت المركز الأول على صهوة الجواد «أوتوفا»، المملوك لإسطبلات إف 3، مسجلة زمناً قدره 3:26:02 ساعات، بينما جاء في المركز الثاني الفارس راشد حمود الجنيبي، الذي احتل المركز السابع في المرحلة الأولى، وصعد إلى المركز الخامس في المرحلة الثانية، قبل أن يقفز إلى الوصافة، على صهوة الجواد «راغد»، المملوك لإسطبلات الوثبة، مسجلاً زمناً قدره 3:27:12 ساعات.

في المقابل، جاء في المركز الثالث الفارس منصور سعيد الفارسي، بعدما احتل المركز الخامس في المرحلة الأولى، والثاني في المرحلة الثانية، قبل أن يتراجع إلى المركز الثالث في المرحلة الأخيرة، على صهوة الجواد «ماجيك غلين»، المملوك لإسطبلات إم أر إم، مسجلاً زمناً قدره 3:27:25 ساعات.

ويذكر أن الفارس راشد الكمدة، احتفظ أول من أمس، بكأس الوصل ولمسافة 100 كلم، حيث تقدم في السباق المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي والذي شهد منافسة قوية بين المشاركين، على كل من الفارس خالد جمعة الخاطري، الذي حل ثانيا، والفارس حميد مطر المزروعي صاحب المركز الثالث.

3

ساعات و26 دقيقة

وثانيتان، الزمن الذي

سجلته الفارسة

الآيرلندية إيمي، في

سباق الـ100 كيلومتر.