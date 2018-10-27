منتخب الشطرنج يغادر إلى تونس تحضيرا لبطولة العرب

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تغادر اليوم بعثة منتخب الشطرنج إلى تونس، تحضيراً للمشاركة في البطولة العربية للمراحل السنية من ثماني سنوات إلى 20 سنة، التي ستنطلق غداً وتستمر حتى الرابع من نوفمبر المقبل، بمدينة الحمامات، ويترأس البعثة المستشار الدكتور سرحان المعيني. ويمثل المنتخب في البطولة 19 لاعباً ولاعبة في مختلفة الفئات. يذكر أن سلطان الزعابي، وعمران الحوسني، وعمار السدراني، وخليفة خالد، ووافية درويش، وفاطمة سيف، أبطال العرب في نسخة 2017. وأكد المعيني في تصريحات صحافية أن «المشاركة لها أهداف كثيرة، في مقدمتها الحفاظ على الإنجازات التي حققها اللاعبون في البطولة السابقة، ورفع علم الدولة في المحفل العربي، بل نطمح إلى تحقيق نتائج أفضل من البطولة السابقة، خصوصاً أن لدينا عدداً من اللاعبين الذين أحرزوا الميداليات الذهبية في النسخة الماضية».

وأضاف أن الاتحاد سيبدأ بعد هذه البطولة الترتيب لكأس بطولة العرب الفردية للرجال والسيدات، التي ستقام في دبي خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى السادس من ديسمبر المقبلين.