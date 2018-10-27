حمدان بن محمد يشهد تألق هجن «العاصفة» في المرموم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، بميدان المرموم، تحديات الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت على مدار 14 شوطاً لمسافة ستة كيلومترات.

وتمكّنت هجن العاصفة من وضع بصمتها على الشوط الرئيس للثنايا البكار المحليات عبر (الشاهينية) التي سجلت توقيتاً بلغ 9:28:2 دقائق بالقيادة التضميرية لغياث الهلالي، وفي المقابل دانت السيطرة في ثاني الأشواط للبكار المهجنات للشعار ذاته، حيث تمكنت (الشاهينية) من إهداء العاصفة الصدارة بزمن 9:24:1 دقائق، وحسم شعار العاصفة الشوط الثالث للبكار المحليات بوساطة (الشاهينية) التي سجلت توقيتاً 9:27:3 دقائق.

وحسمت (طرب) ملك الشيخ خالد بن حمدان النعيمي، صراع البكار المهجنات في الشوط الرابع بقيادة المضمر سعيد فايل الزرعي، بزمن قدره 9:17:8 دقائق، كان هو التوقيت الأفضل في جميع الأشواط.

وقاد غياث الهلالي (شاهين) لهجن العاصفة إلى المركز الأول في خامس الأشواط للثنايا الجعدان المحليات، بتوقيت بلغ 9:35:7 دقائق، وظفر (شاهين) بشعار هجن العاصفة بصدارة الشوط السادس الجعدان المهجنات، وكان ذلك بزمن قدره 9:27:0 دقائق.

الشوط السابع للبكار المحليات كان عاصفياً هو الآخر بوساطة (الشاهينية) التي قادها غياث الهلالي للصدارة في زمن بلغ 9:35:0 دقائق، وتمسكت هجن العاصفة بصدارة الشوط الثامن للبكار المهجنات، وذلك عن طريق (الشاهينية) التي حققت توقيتاً قدره 9:36:0 دقائق، وسجلت هجن الشيخ خالد بن حمدان النعيمي نقطتها الثانية تحت قيادة المضمر سعيد فايل الزرعي الذي قاد (منذر) للتربع على صدارة الجعدان المحليات في تاسع الأشواط بتوقيت 9:36:8 دقائق، وحصدت هجن ند الشبا المركز الأول في الشوط الـ10 للجعدان المهجنات بوساطة (شاهين)، الذي قاده المضمر سالم سعيد للصدارة في زمن قدره 9:33:4 دقائق.

وأعادت (الشاهينية) هجن العاصفة إلى منصة الناموس، وذلك بحصدها صدارة الشوط الـ11 للبكار المحليات بتوقيت بلغ 9:27:5 دقائق، وحسم الشعار العاصفي التحديات في الشوط الـ12 للبكار المهجنات بوساطة (الشاهينية) بقيادة غياث الهلالي، وكان ذلك في زمن قدره 9:34:6 دقائق، وظفرت هجن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بصدارة الشوط الـ13 للجعدان المحليات، وذلك عندما قاد المضمر طارش مبارك بالقوبع (عالي) للمركز الأول في زمن قدره 9:39:0 دقائق، أما ختام التحديات فقد جاء بألوان شعار هجن ند الشبا بوساطة (شاهين) الذي حصل على التميز مع المضمر سالم سعيد بزمن 9:45:9 دقائق.

التحديات الصباحية

تواصلت على ميدان المرموم، في صباح أمس، سباقات التأهيل لهجن أبناء القبائل، وذلك من خلال إقامة 16 شوطاً لسن الثنايا لمسافة ستة كيلومترات بمشاركة 501 مطية تنحدر من أفضل السلالات في عالم الأصالة.

وظفرت (نجوى) ملك عمر عوض عمير الكتبي، بالصدارة في الشوط الأول للثنايا البكار المحليات بزمن 9:24:2 دقائق، كان هو التوقيت الأفضل في جميع الأشواط، وبالمقابل حسمت (أطلال) بشعار سالم راشد غدير الكتبي الصراع في الشوط الثاني للبكار المهجنات مسجلة توقيتاً بلغ 9:30:2 دقائق، ونجح (فجّاج) المملوك لمحمد سعيد حليس الزرعي في الحصول على صدارة الشوط الثالث للجعدان المحليات في زمن 9:32:0 دقائق، أما (نجد) لمحمد مبارك سعيد الكدادي الهاجري، فكان هو صاحب المركز الأول في الشوط الرابع للجعدان المهجنات بتوقيت 9:31:2 دقائق.

وأهدّت (الجزيرة) مالكها بدر سيف سالم الشبيبي شرف الحصول على ناموس الشوط الخامس للبكار المحليات بزمن 9:26:7 دقائق، وكانت (اليذابة) لحمد سلطان سيف المنصوري عند الموعد في الشوط السادس للبكار المهجنات، الذي حصلت على صدارته في توقيت 9:29:1 دقائق، ومنح (المختبر) مالكه علي عوض علي عمير الكتبي المركز الأول في الشوط السابع للجعدان المحليات، وذلك في توقيت 9:37:8 دقائق، بينما ذهب ناموس الشوط الثامن للجعدان المهجنات لمصلحة (عقاب) بشعار سهيل سلّيم حربي العامري، وذلك بزمن 9:36:0 دقائق.

ومضى الشوط التاسع للبكار المحليات لمصلحة (حماس) ملك سيف سهيل سيف كلثم الخييلي التي حققت توقيتاً زمنياً قدره 9:24:5 دقائق، واحتاجت (ابتهال) ملك سلطان سالم محمد الوجيدة الكربي إلى زمن 9:24:9 دقائق للوصول إلى خط النهاية في الشوط الـ10 للبكار المهجنات، وبالمقابل تمكن (دينار) ملك محمد ناصر العوضي يحيى المنهالي من التقدم على منافسيه من المطايا في الشوط الـ11 للجعدان المحليات مسجلاً توقيتاً 9:33:6 دقائق، وجاء (مخوّف) المملوك لمبارك عوض عمير الكتبي على قمة الجعدان المهجنات في الشوط الـ12 بزمن 9:31:0 دقائق.

وخصصت الأشواط الأربعة الأخيرة لهجن الإنتاج حيث أنهت (شمعة) التحديات في الشوط الـ13 للبكار المحليات لمصلحتها، وأهدت مالكها حمد راشد حمد غدير الكتبي الصدارة في توقيت 9:27:7 دقائق، بينما ظفرت (خوفة) لسعيد محمد منانة غدير بالمركز الأول في الشوط الـ14 للبكار المهجنات بزمن 9:31:9 دقائق، وتمكن (شاهين) المملوك لسالم سعيد منانة الكتبي من الوصول إلى خط النهاية في زمن 9:30:4 دقائق ليحصل على صدارة الشوط الـ15 للجعدان المحليات، وكان مسك ختام تحديات الإيذاع لهجن أبناء القبائل من نصيب (معاند) ملك مكتوم سعيد منانة غدير الكتبي، الذي وصل إلى خط النهاية في زمن بلغ 9:27:5 دقائق.