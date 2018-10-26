«هيئة الطرق» و«النيابة العامة» إلى نهائي دورة الشيخة هند للكرة الطائرة

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تأهّل كلٌّ من هيئة الطرق والمواصلات والنيابة العامة إلى المباراة النهائية لمسابقة الكرة الطائرة، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في صالة دبي ستارز في اليوم الختامي لدورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، التي تقام بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وبرعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتنظمها لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي. وجاء تأهل فريق هيئة الطرق والمواصلات إلى نهائي الطائرة، بعد فوزه على فريق القيادة العامة لشرطة دبي بنتيجة 3-0 وبنتائج أشواط بلغت (25-23، 25-18، 25-10)، فيما نجح فريق النيابة العامة في التفوق على فريق هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بنتيجة 3-0، وبنتائج أشواط (25-11، 25-8، 25-11)، ويلتقي الخاسران شرطة دبي و«ديوا» في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بعد غد.

كما تأهل فريقا النيابة العامة وهيئة الطرق والمواصلات للدور نصف النهائي لمسابقة كرة السلة، بعدما تصدر النيابة قمة المجموعة الأولى، بعد فوزه على فريق هيئة الطرق 58-29، رافعاً رصيده إلى ست نقاط، فيما جاء فريق هيئة الطرق في المركز الثاني برصيد خمس نقاط، بينما ودّع فريقا صحة دبي و«دو» البطولة من الدور الأول. وسيلتقي اليوم في الدور نصف النهائي لكرة السلة النيابة العامة أول المجموعة الأولى مع شرطة دبي ثاني المجموعة الثانية، بصالة دبي ستارز، فيما يلتقي في المباراة الثانية «ديوا» أول المجموعة الثانية مع هيئة الطرق، ثاني المجموعة الأولى، على أن يصعد الفائزان للمباراة النهائية المقرر أن تقام الإثنين المقبل.