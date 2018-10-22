المصدر: الامارات اليوم

وفاة

توفي، أمس، المدرب الروماني، إيلي بيلاتشي، عن عمر يناهز 62 عاماً، بعد إصابته بسكتة دماغية، إذ سبق للمدرب الروماني تدريب أندية الشباب (1994-1996)، والعين (1998-2000)، والأهلي (2003-2005)، والشباب مجدداً (2006).

الرمادي

حاول مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، أكثر من مرة التدخل لتهدئة لاعب الفريق، فاندر فييرا، الذي بدا متوتراً خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الشارقة في الدوري، ما تسبب في حصوله على بطاقة صفراء.

زوران

نشر مدرب العين، الكرواتي زوران ماميتش، صورة لاعب الوحدة، أحمد العكبري، في تغريدة على حسابه الشخصي في «تويتر»، وعلق عليها قائلاً: «كل تفكيري ودعواتي معك ومع عائلتك.. كن قوياً العكبري».