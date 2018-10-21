المصدر: الامارات اليوم

ليوناردو

نشر البرازيلي ليوناردو ليما، الذي لعب في النصر أربعة مواسم من 2010 إلى 2014، مقطع فيديو على حسابه في «إنستغرام» متوجهاً بالتهنئة إلى «العميد» بعد الفوز على الوصل، وقال: «مبروك يا شباب، لقد شاهدت المباراة، أنا سعيد بفوز النصر على الوصل».

وسْم

أطلق نادي الوحدة وسماً على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» باسم #كن_قوياً_العكبري، دعماً للاعب «العنابي» أحمد العكبري، الذي تعرض لحادث سير، إذ خاض الوحدة مباراته، أمس، أمام الظفرة تحت هذا الشعار.

عبدالوهاب

قال مصدر مقرّب من المدرّب السابق لنادي عجمان، العراقي عبدالوهاب عبدالقادر، إن الأخير تلقى اتصالاً من أحد أندية دوري الدرجة الأولى الطامحة للصعود إلى دوري الخليج العربي، لتدريب فريقها في الموسم الحالي، وأن المدرب عبدالوهاب يدرس الطلب.