ميثاء بنت محمد: فريق الإمارات سيكون مفاجأة كأس دبي الذهبية للبولو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، كابتن فريق الإمارات في رياضة البولو، أن فريقها سيكون مفاجأة خلال مشاركته في سلسلة كأس دبي الذهبية هذا الموسم، والمقرر له في الـ25 من شهر يناير المقبل.

وأعلنت سموّها أنها ستستقطب أحد أفضل اللاعبات في العالم من بريطانيا للعب ضمن الفريق، إلى جانب محترفين آخرين على مستوى عالٍ، وقالت في تصريحات صحافية: «سأدفع بهذا الفريق لخوض غمار بعض البطولات التنشيطية التي تسبق سلسلة كأس دبي الذهبية، حتى أوفر له التجانس، وليقدم عروضاً جيدة».

جاء ذلك خلال مشاركة سموّها أمام فريق الحبتور في مباراة افتتاح الموسم الثاني للبولو بنادي ومنتجع الحبتور للبولو أمس، ووجهت سموّها الشكر لمجموعة الحبتور على تشييد هذه الملاعب العالمية، وعلى دعوة محمد الحبتور للمواطنين والمقيمين لممارسة اللعبة مجاناً.

وعن مباراة الافتتاح، قالت سموّها إن «المباراة بين فريق الإمارات وفريق الحبتور جاءت متكافئة، رغم أن نتيجتها آلت الى فريق الحبتور الذي فاز بنتيجة 5-3، لأنها تأتي في بداية الموسم، وأن اللاعبين لم يتأقلموا وهم من أكثر من فريق، الى جانب أن الخيول ليست جاهزة، بعد فترة التوقف الكبيرة، بسبب الحرارة».

وشهد اليوم الافتتاحي حضوراً جماهيرياً كبيراً تجاوز الـ500 مدعو، خصوصاً من رجال الأعمال وعدد من الدبلوماسيين ومحبّي البولو، وفي مقدمتهم رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، وسلطان الحبتور، وأحمد خلف الحبتور، والقطب النصراوي حميد بن دري، وعبدالله المطوع، وعبدالخالق عبدالله. وضم فريق الإمارات سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ومحمد خلف الحبتور، وحبتور محمد الحبتور، وأليخاندرو غولاند، أما فريق الحبتور فقد ضم كلاً من: راشد الفلاحي، ورجا البوجابين، وطارق راشد الحبتور، وتوماس.

محمد الحبتور يوجّه دعوة للمواطنين والمقيمين لمتابعة المباريات مجاناً

وجّه رجل الأعمال محمد الحبتور الدعوة للمواطنين والمقيمين لمتابعة مباريات البولو مجاناً، والحصول على وسائل الترفيه الخاصة بالكبار والأطفال.

وأكد محمد الحبتور أن مجموعة الحبتور على استعداد لاحتضان اللاعبين المواطنين الصاعدين، وتقديم كل التيسيرات لهم وبالمجان، لتسهيل مهمة ممارستهم اللعبة، وزيادة رقعتها بالدولة.

وقال في تصريحات صحافية: «سيتم الإعلان قريباً عن قائمة أسماء فريقي هذا الموسم للمستويات الثلاثة (الهاي جول والمتوسطة والمبتدئين)، بعد أن تتم دراستها بعناية مع مدير الفريق، بعد وصوله من رحلة الى الأرجنتين وبريطانيا وأميركا، بحيث يصل مجموعها الى (18 جول) للمستوى الأول».

خلف الحبتور: وفّرنا بنية تحتية سياحية لا مثيل لها في العالم

هنّأ رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، جمهور البولو ببداية الموسم الجديد، وقال في تصريحات صحافية: «منتجع ونادي الحبتور مجمّع متطور مخصص لرياضات الخيول. وفرنا بنية تحتية رياضية لا مثيل لها في العالم من حيث الحداثة أو الجمالية أو التقنيات، ويتميّز بأناقة أندلسية، ويضم الفندق 5 نجوم مطاعم عالمية الطراز، ومسبحاً، وقاعة رياضة، وملعباً لكرة المضرب».