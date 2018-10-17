المصدر: الامارات اليوم

فيديو

بث اتحاد كرة القدم على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقاطع فيديو تتعلق بالأجواء التي سادت المنتخب الوطني خلال الحصة التدريبية الأخيرة في معسكر برشلونة، قبل مباراته الودية أمس أمام فنزويلا.

حكم

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم تعيين الحكم الأردني أدهم مخادمة لإدارة مباراة الوصل والأهلي المصري في ذهاب دور الـ16 ضمن كأس زايد للأندية العربية الأبطال، التي تقام على استاد السلام في مصر 28 الجاري.

أرضية

اشتكى لاعبون في أحد أندية الدرجة الأولى سوء أرضية أحد الملاعب في مباريات سابقة بالدور التمهيدي لبطولة الكأس، وقالوا إن ذلك كاد يعرضهم للإصابة بسبب صعوبة الركض، وطالبوا بقص الحشيش قبل المباريات المقبلة.