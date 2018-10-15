«أبيض الغولف» إلى تونس للمشاركة في البطولة العربية

المصدر: جوني جبور - دبي

تغادر بعثة المنتخب الوطني الأول للغولف، صباح اليوم، متجهة إلى تونس للمشاركة في البطولة العربية 38 للرجال، التي تحتضنها العاصمة التونسية على ملعب نادي قمرات حتى 22 الجاري.

وتضم البعثة، التي يترأسها الأمين العام للاتحاد مدير المنتخبات الوطنية، خالد مبارك الشامسي، أربعة لاعبين هم: خالد الجسمي وأحمد سكيك وسيف ثابت ومحمد الهاجري، بجانب مدرب المنتخبات الوطنية، التونسي سمير الولاني. وتم اعتماد قائمة منتخب الرجال لاستحقاق البطولة العربية، من ضمن 10 لاعبين خضعوا منذ مايو الماضي للاختبارات، سواء عبر التجمعات الداخلية أو في المعسكر الخارجي، الذي أقيم في شهر يوليو، فضلاً عن مشاركات خارجية.

من جهته، أكد الأمين العام لاتحاد الغولف مدير المنتخبات الوطنية، على جهوزية لاعبي المنتخب، وقال الشامسي في تصريحات صحافية: «إن الالتزام والحماس اللذين سادا مراحل إعداد المنتخب يدفعان إلى التفاؤل في تحقيق نتائج إيجابية في البطولة العربية».

واختتم: «تضم قائمة المنتخب مزيجاً من أصحاب الخبرات والعناصر الشابة، ونتطلع للعودة من تونس بنتائج مشرفة».