المصدر: الامارات اليوم

سييرا

اقترب المدرب التشيلي، لويس سييرا، من العودة إلى الدوري السعودي، بعد إقالته من تدريب شباب الأهلي، إذ دخل نادي الاتفاق في مفاوضات مع المدرب السابق للاتحاد، بعدما أقال مدربه الروماني مريشيا ريدينك.

عزاء

تقدم اتحاد كرة القدم وأعضاء الجهاز الإداري والفني للمنتخب الأولمبي واللاعبون بخالص التعازي إلى لاعب العين، الدولي علي محمد الحيظاني، في وفاة والدته، سائلين المولى عز وجل أن يرحمها ويغفر لها، ويسكنها فسيح جناته.

استقرار

علمت «الإمارات اليوم» أن مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي النصر قرر الإبقاء على المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش، حتى نهاية الموسم، وعدم الحديث عن مغادرته، للحفاظ على استقرار الفريق في ما تبقى من مباريات في الدوري.