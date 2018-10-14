كأس ومهرجان الملك سلمان الدولي للمناطيد ينطلق في نوفمبر بمختلف امارات الدولة

المصدر: دبي- وام

أعلن منطاد الامارات عن تغير مسمى النسخة القادمة من كأس ومهرجان الامارات الدولي للمناطيد الذي سينطلق في نسخته الـ 13 خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين إلى كأس ومهرجان الملك سلمان الدولي للمناطيد.

وأعرب الكابتن طيار عبد العزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الامارات عن اعتزاز وافتخار شباب الامارات وجميع الشباب العربي بإطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين على النسخة القادمة من المهرجان الذي يعتبر الاول من نوعه بالمنطقة وتحتضنه جميع امارات الدولة بمشاركة دولية كبيرة وحضور ومتابعة اعلامية واسعة.

ويتضمن المهرجان عدة فعاليات منها تحليق فريق منطاد خادم الحرمين الشريفين وتنظيم معرض فني فوتوغرافي للمشاركات الدولية لمنطاد خادم الحرمين الشريفين خلال المهرجان الذي انطلقت أولى فعالياته في العام 2006 والتقى خلالها أكثر من 100 عضو من الفرق والمناطيد الدولية يمثلون أكثر من 15 دولة عربية وأجنبية.

من جانبه أشار الامين العام لمنطاد الامارات حسن ناصر المنصوري، الى حرص الإمارات على استضافة واحتضان اهم البطولات والفعاليات الدولية في شتى المناسبات والمجالات ومنها كأس ومهرجان الملك سلمان الدولي للمناطيد الذي سيشهد اطلاق منطاد خادم الحرمين الشريفين الى جانب منطاد "العالم لن ينساك يا زايد" المتوج بصورة المؤسس الباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ومنطاد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومنطاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ومنطاد كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وعدد كبير من المناطيد والفرق الدولية الذين سوف يقدموا عروض الطيران المعلق والحر وتنظيم برنامج التحليق الليلي المضيء.