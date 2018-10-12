الوصل يعلن استمرار كونتيروس في منصبه

المصدر: أحمد طارق-دبي

أعلن نادي الوصل عن استمرار المدرب الأرجنتيني غوستافو كونتيروس في منصبه مدرباً لـ "الإمبراطور"، حسب بيان صحافي أصدره على حسابه في تويتر.

وذكر النادي: "انطلاقاً من إيماننا الراسخ بمبدأ الشفافية والمصداقية في طرح الحقائق فأن شركة الوصل لكرة القدم تود أن توضح للشارع الرياضي بشكل عام وجمهور الوصل العزيز بشكل خاص حقيقة ما يثار حالياً من أخبار وتصريحات ليس لها أي أساس من الصحة متعلقة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وفق ما يلي:

أولا، يستنكر مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم ما تقوم به بعض الجهات الإعلامية ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من بث شائعات وأكاذيب حول النادي ومنتسبيه، وعليه فإن إدارة شركة الكرة بالنادي تؤكد على عدم صحة الأخبار التى ترددت في عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعاقد النادي مع مدير فني جديد وأن الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الأرجنتيني غوستافو كونتيروس مستمر في قيادة الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة

ثانيا، أن شركة الكرة تكرر الدعوة إلى الإعلاميين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مجدداً إلى الترفع في القول والفعل وتحري الدقة والصدق والالتزام بالمعايير المهنية فيما تنشره من بيانات أو أخبار تتعلق بالنادي وكافة منتسبيه خلال هذه المرحلة الهامة، مجددين إعلاننا السابق بأن الجهة الوحيدة المخولة بالحديث عن النادي وأخباره متمثلة في المتحدث الرسمي أو مكتب النادي الإعلامي أو رئيس مجلس الإدارة فقط، ومن ثم فلا صحة لهذه الأخبار التي ترددت مؤخراً والتي نرفضها شكلاً وموضوعاً

ثالثا، أن شركة الكرة بالنادي قد كلفت محاميها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يروج لمثل هذه الإشاعات المغرضة التي تستهدف النادي وتسعى إلى عرقلة مسيرته خلال الفترة الحالية وذلك من أجل حفظ كافة حقوق النادي وجماهيره.