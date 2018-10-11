مدرب الوحدة: نريد المنافسة في كل البطولات

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تباينت آراء مدربي الوحدة، الروماني لورينت ريجيكامب، وعجمان، المصري أيمن الرمادي، بشأن الأداء والنتيجة التي انتهت عليها مباراة الفريقين أول من أمس، في كأس الخليج العربي، والتي انتهت نتيجتها لمصلحة العنابي بهدف دون رد. وأعرب ريجيكامب عن سعادته بالنتيجة، في حين لم يُبدِ رضاه عن أداء لاعبيه.

وقال للصحافيين: فزنا بثلاث نقاط مهمة، لكن الأداء لم يُرضني، لأنه كان بوسع اللاعبين أن يقدموا عطاءً أفضل، عجمان دافع بطريقة جيدة ولم يعطونا المساحات، لكننا نملك كوادر بوسعها أن تتصرف في مثل هذه المواقف بصورة أفضل مما كانت عليه.

وأضاف: حققنا الأهم وهو النقاط الثلاث، نريد أن ننافس في كل البطولات، صحيح أن الدوري يأتي في مقدمة الأولويات، لكننا متمسكون بالمنافسة في كل الجبهات التي نوجد فيها.

وأشار: «علينا أن نعمل بصورة أفضل في الفترة المقبلة، أعلم أن هناك بعض المشكلات التي نتعرض لها، نتيجة وجود تسعة لاعبين في المنتخبات الوطنية، ونعمل على تجهيز أكبر مجموعة من اللاعبين كما فعلنا في مباراة عجمان، من ضمن أهداف عملنا أن نُخطط للمستقبل من خلال الدفع بعناصر شابة وواعدة تكون دعماً للفريق الأول».

من جانبه، أكد أيمن الرمادي أن فريقه لا يستحق الخسارة أمام الوحدة، مشدداً على أن لاعبيه أضاعوا فرصاً سهلة. وقال في المؤتمر الصحافي: كنا أمام خيارين أفضلهما مُر، إما أن نلعب بالتشكيلة الأساسية والمجازفة بهم في مباراة الوحدة، ما قد يكلفنا فقدان بعضهم في المواجهات المقبلة، التي سنخوض خلالها ست مباريات في 25 يوماً أو نلعب بالبدلاء، لكننا فضلنا اللعب بمجموعة لم تُشارك جميعها في لقاء بني ياس الأخير. وبين: «ما قدمه اللاعبون أمام الوحدة أمر يدعو للفخر، وقد كسبنا أكثر من لاعب، سيكون لهم دور مهم في الفترة المقبلة»، مشدداً على أنه ليس قلقاً بشأن فرص البرتقالي في الوصول إلى الدور الثاني.

ولفت: نحتاج إلى نقطتين أو ثلاث من المباريات المتبقية، لنضمن مقعداً في الدور الثاني، وأتصور أن الفريق قادر على حصد العدد المطلوب من النقاط للتأهل.

ويتأهل أول أربعة فرق في كل مجموعة للدور الثاني من كأس الخليج العربي، حيث تقام المباريات بعد ذلك بنظام خروج المغلوب.