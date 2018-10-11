«المحترفين» تُطلق برنامج الاحتراف الإداري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت لجنة دوري المحترفين، بالشراكة مع أكاديمية اتحاد كرة القدم، عن إطلاق النسخة الأولى من برنامج شهادة لجنة دوري المحترفين للموسم الرياضي 2018- 2019، وسيكون البرنامج الذي يهدف إلى تطوير مهارات الجيل المقبل من إداريي كرة القدم متاحاً لمنسوبي الأندية المحترفة، والمجالس والاتحادات الرياضية داخل الدولة وخارجها.

ويتيح البرنامج للدارسين الحصول على شهادات في مساق الإدارة التنفيذية ومساق الإعلام والتسويق، حيث يتكون كل مساق من أربعة محاور رئيسة يتم تدريسها خلال الموسم الكروي من أكتوبر حتى مايو.

وشدد رئيس اتحاد كرة القدم، المهندس مروان بن غليطة، على ضرورة المضي قدماً في تطوير الكوادر البشرية العاملة في المنظومة الكروية الإماراتية، على مستوى اتحاد الكرة والأندية ومختلف المؤسسات الرياضية، وفقاً لأحدث المعايير والأنظمة العالمية المتبعة في عالم الكرة، لما لذلك من أثر مهم في استدامة النشاط الكروي في الدولة.