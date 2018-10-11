المصدر: الامارات اليوم

رواتب

ينتظر أن يعقد مسؤولون في اتحاد كرة القدم اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من مسؤولي الأندية، للوقوف على مدى التزام الأندية بتطبيق سقف رواتب اللاعبين المواطنين المحترفين، والالتزام بلائحة الرقابة المالية.

مترجم

انفعل المترجم الخاص لمدرب أحد أندية دوري الخليج العربي، على أحد الصحافيين، بداعي توجيه الصحافي سؤال غير لائق - على حد وصفه - عن مستقبل المدرب مع الفريق، إذ انتقد المترجم الصحافي، مؤكداً عدم أحقيته في توجيه هذه النوعية من الأسئلة.

دعوة

لبّى رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، غانم الهاجري، دعوة قدمتها له مجموعة من جماهير «الزعيم»، للنقاش حول أهمية الفترة المقبلة التي يواجهها الفريق، خصوصاً المشاركة في مونديال كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل.