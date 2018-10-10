المصدر: الامارات اليوم

انتقاد

انتقد لاعب دولي سابق، مقارنة أحد المدربين المواطنين بالمدرب البرازيلي باولو بوناميغو، موضحاً على حسابه في «تويتر» أنه لا يوجد وجه مقارنة وأن بوناميغو يتفوق على المدرب الذي خاض تجارب ناجحة عدة.

تنافس

قال لاعب الشارقة فوزي فايز، الذي انتقل أخيراً الى الشارقة قادماً من العين إن التنافس الموجود بين لاعبي الفريق لحجز مقعد في التشكيلة الأساسية يعد أكبر دافع للاعبين، مؤكداً جاهزية فريقه لمواجهة النصر اليوم في كأس الخليج العربي.

منتخب

وصف عدد من جمهور اتحاد كلباء، لاعبي الفريق منصور عباس البلوشي ويعقوب حسن بأنهما يستحقان الانضمام للمنتخب، وكشفوا لـ«الإمارات اليوم» عن أمنيتهم بأن يتابع زاكيروني اللاعبين، حيث سجل الأول ثلاثة أهداف في الدوري، واختير الثاني أفضل لاعب في مباراتين.