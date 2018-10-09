«دبي الرياضي» يدرّب لاعبي الأندية على الإنفاق الصحيح

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق مجلس دبي الرياضي مبادرة «اصرف صح»، ضمن فعاليات الموسم الجديد من برنامج «غرس» التربوي الرائد، الذي يهدف إلى تعزيز القيم السلوكية لدى منتسبي الأندية الرياضية في إمارة دبي، ويقام البرنامج تحت شعار «رياضي على خطى زايد». ونظم مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات، ورشتي عمل في مقر ناديي الوصل والنصر، شارك فيهما أكثر من 120 لاعباً من منتسبي الناديين، بالإضافة إلى عدد من الإداريين في الأندية. وحاضر في ورشتي العمل فاطمة المصعبي، المحاضرة ومطور المشاريع بمؤسسة الإمارات، حيث قدمت شرحاً عن معنى الاستقلال المالي، وكيفية إعداد الموازنة والادخار، كما شرحت كيفية المحافظة على الدخل الشهري، وأكدت أهمية تحديد الأهداف المستقبلية، والتخطيط المسبق لتحقيق الأهداف الذكية في المستقبل، إلى جانب ذلك عرفت معنى الاقتراض والأسباب الشائعة له، وبعض النصائح للحد منه. وتتألف مبادرة «اصرف صح» من أربعة مشروعات رئيسة.

كما تهدف المبادرة إلى إرشاد الشباب إلى أفضل الطرق للإنفاق السليم، وتشجيعهم على الادخار، ومساعدتهم على تجنب مخاطر الديون المتراكمة.