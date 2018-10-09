قوارب التجديف تظهر للمرة الأولى في قناة دبي المائية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الجمعة المقبل، سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً (الجولة الأولى من بطولة دبي 2018-2019)، وذلك ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي الجديد 2018-2019. واختارت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الموقع الجديد لسباقات التجديف لتنتقل هذه المرة من الميناء السياحي إلى الواجهة المائية الجديدة في دانة الدنيا، قناة دبي المائية، وتحديداً على مياه خور دبي في المنطقة بين جداف دبي وبداية مشروع القناة على بعد مسافة من محمية رأس الخور للحياة البرية.

وقال عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي محمد عبدالله حارب، إن اختيار المكان الجديد للسباق يأتي في إطار اهتمام مجلس إدارة النادي بتسليط الضوء على معالم دبي، وإبراز الواجهة السياحية الجديدة قناة دبي، فضلاً عن إيجاد مكان يناسب هذه الرياضة التراثية التي تحتاج إلى مسار انسيابي.