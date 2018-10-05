عبدالله صالح: المنتخب بحاجة إلى إعادة ترميم

المصدر: منصور السندي ــ دبي

أكد مشرف المنتخب الوطني لكرة القدم، عبدالله صالح، أن الأبيض بحاجة إلى إعادة ترميم، وتقوية أدائه، والدخول في سباق مع الزمن لبلوغ الجاهزية المثلى قبل انطلاق نهائيات كأس آسيا المقررة في الإمارات مطلع يناير المقبل، مناشداً جميع من يمتلك الحلول أن يطرحها، ومن يُرد أن ينتقد فعليه بذلك، ولكن بموضوعية، على حد تعبيره.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لدينا هدف واضح ومحدد خلال الفترة المقبلة، وهو استعادة المنتخب صورته الحقيقية، والظهور بصورة مشرفة خلال كأس آسيا، لاسيما أنها تقام في الإمارات». وأضاف «بالنسبة لنا في المنتخب، فإن الوقت يداهمنا، لذلك فإن المنتخب مطالب في الفترة المقبلة باستعادة صورته من خلال ترميم وإعادة تقوية أدائه، لذلك نتمنى أن تشهد مرحلة الإعداد المقبلة خطوات عملية في هذا الخصوص، من خلال المعسكر المرتقب في مدينة برشلونة الإسبانية، خصوصاً أنه سيلعب مباراتين وديتين أمام منتخبي هندوراس وفيتنام». وأضاف «المنتخب يريد أن يشعر بدعم أقوى من قبل الشارع الرياضي، خصوصاً من قبل الجمهور، نظراً لأن دعمه يعطي المنتخب قفزة كبيرة إلى الأمام».

ويلعب المنتخب في كأس آسيا ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات البحرين وتايلاند والهند، إذ سيستهل مشواره بلقاء البحرين في الخامس من يناير المقبل.

وسيبدأ المنتخب معسكراً خارجياً مغلقاً في مدينة برشلونة الإسبانية اعتباراً من الغد وحتى 16 من الشهر الجاري، يخوض خلاله مباراتين وديتين في أيام «فيفا» أمام منتخبي هندوراس وفيتنام، ضمن المرحلة الثانية لبرنامج إعداده، بعدما شملت المرحلة الأولى برنامج إعداد خارجياً في أغسطس وسبتمبر الماضيين في كل من النمسا وإسبانيا.

ويترقب الوسط الرياضي ظهور المنتخب بصورة مغايرة لتلك التي بدا عليها في الفترة الماضية، وإقناع الجميع بقدرته على تقديم مستوى فني متطور، ومنافسة الكبار في كأس آسيا المقبلة. وأوضح عبدالله صالح «المرحلة المقبلة في المنتخب تحتاج إلى تضافر الجهود، وبالنسبة لي فإنني متفائل، خصوصاً في ظل القائمة الجديدة التي أعلنها مدرب المنتخب زاكيروني أول من أمس، وضمت نخبة من أفضل اللاعبين في الدوري الإماراتي». وأكمل «علينا أن ننظر إلى المرحلة المقبلة في مسيرة المنتخب بإيجابية كبيرة».

وضمت القائمة الجديدة للمنتخب 28 لاعباً، من بينهم قائد فريق الوحدة إسماعيل مطر، فيما شهدت القائمة الجديدة استبعاد مدافع العين مهند العنزي، وزميله محمد عبدالرحمن، فيما أبقى المدرب على مهاجم شباب الأهلي أحمد خليل، على الرغم من تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، نظراً لعدم مشاركته ضمن التشكيلة الأساسية مع فريقه في مباريات دوري الخليج العربي. ووصف مشرف المنتخب انضمام بعض العناصر إلى المنتخب، مثل لاعب الوحدة إسماعيل مطر، والجزيرة خلفان مبارك، وأحمد راشد، وسالم سلطان، وخليفة مبارك الحمادي، إضافة الكبيرة للمنتخب، إلى جانب العناصر التي كانت موجودة من قبل في القائمة السابقة، مشيراً إلى أن إسماعيل مطر قدم أوراق اعتماده من جديد في المنتخب، من خلال أدائه القوي مع فريقه الوحدة في الدوري، واصفاً إسماعيل مطر بأنه لاعب صاحب مسؤولية.

وسيقيم المنتخب معسكرين آخرين في كل من نوفمبر وديسمبر المقبلين، وفقاً للبرنامج الذي وضعه مدرب المنتخب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، وتم اعتماده بشكل رسمي من قبل اتحاد الكرة.

• الأبيض يرغب في دعم أقوى من الشارع الرياضي.

• الوقت يداهمنا والمنتخب مطالب باستعادة صورته.

• المرحلة المقبلة في المنتخب تحتاج إلى تضافر جهود الجميع.