المصدر: الامارات اليوم

دورة

رشح الاتحاد الدولي لكرة القدم، الحكمين السابقين: عبدالواحد خاطر، وأحمد الشامسي، للمشاركة في دورة محاضري الحكام، التي ينظمها «الفيفا» في الكويت، اعتباراً من الثلاثاء المقبل، وتستمر فعالياتها لمدة أسبوع.

اعتذار

قرر مسؤول في اتحاد رياضة جماعية، الاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه، وإنجاز مشروع مهم كان قد كلف به للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها في هذا المجال، وذلك بسبب خلافات مع مسؤولين داخل اتحاد اللعبة.

متطوّعون

فتح نادي العين الباب أمام جماهيره في مختلف الإمارات للعمل منسقين رسميين للجماهير، من أجل حشد جماهير «الزعيم»، خلال المباريات الرسمية، التي يخوضها خارج ملعبه.