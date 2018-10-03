الهاشمي: نسعى لتحقيق نقلة نوعية في الأنشطة كافة بنادي النصر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقد مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية اجتماعه الأول، بعد إعادة تشكيله برئاسة عبدالرزاق الهاشمي، وبحضور نائبه مروان سنكل، وأعضاء مجلس إدارة الشركة: منصور الفلاسي، عبدالباسط علي، وقاسم النعيمي، كما حضر الاجتماع المدير التنفيذي للشركة محمد العور، وأكد الهاشمي، في بيان صحافي، أن شركة النصر للألعاب الرياضية ستسعى إلى ترجمة رؤية سمو رئيس النادي، وسمو رئيس مجلس الإدارة، لتحقيق النقلة النوعية المرجوة في كل الأنشطة الرياضية بنادي النصر، الذي يمثل نموذج النادي الرياضي الشامل لرعايته العديد من الألعاب الجماعية والفردية.

من جانبه، قال المدير التنفيذي محمد العور، في بيان صحافي، إن المجلس استعرض، خلال الاجتماع، البرامج الموضوعة لتطوير الأنشطة الرياضية، وناقش الخطط المستقبلية للرياضات الجماعية والفردية، ودور النادي في رفد المنتخبات الوطنية بالكوادر الرياضية المتميزة من مختلف الفئات العمرية.

وثمن مجلس إدارة الشركة الثقة الغالية التي أولاهم إياها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، مؤكدين أن رعاية سموه الكريمة لجميع الألعاب بالنادي هي الحافز الأساسي والدافع الأكبر لاستمرار مسيرة العميد في صدارة كل المسابقات التي يشارك بها، كما توجه المجلس بخالص الشكر والتقدير للشيخ راشد بن حمدان، رئيس مجلس إدارة نادي النصر الثقافي الرياضي، معاهدين أنفسهم على أن يستكملوا المسيرة التي بدأتها الأجيال المتعاقبة من مجالس الإدارات السابقة، من أجل ازدهار نادي النصر.

وتمنى مجلس الإدارة الجديد كل التوفيق والنجاح لعبدالرحمن أبوالشوارب، عقب توليه منصب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، كما تقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير إلى عادل صقر، عضو مجلس الإدارة السابق، على جهوده الكبيرة التي بذلها خلال الفترة الماضية، متمنين له دوام التوفيق في مسيرته المقبلة.