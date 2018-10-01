المصدر: الامارات اليوم

هلال

فاجأ قائد فريق العين السابق هلال سعيد متابعيه، عبر حسابه في «سناب شات»، بالدخول إلى غرفة لاعبي ريال مدريد قبل مباراة أتلتيكو، أول من أمس، في «الليغا»، ولَم يوضح هلال طبيعة المهمة التي قادته إلى غرفة الملابس أو الدخول إلى أرضية الملعب.

قويض

نفى المدرب السوري محمد قويض تلقّيه اتصالاً من إدارة نادي الظفرة للعودة لتدريب الفريق مجدداً، وأكد لـ«الإمارات اليوم»، أنه موجود حالياً في البحرين للحصول على رخصة التدريب الاحترافية (البرو).

الانضباط

أكد عضو لجنة الانضباط المتحدث الرسمي، حمدان راشد الزيودي، أن اللجنة قررت تعديل موعد اجتماعها الأسبوعي ليصبح الثلاثاء من كل أسبوع بدلاً من الإثنين، وذلك حتى تصل التقارير الخاصة بالمباريات قبل وقت كافٍ من موعد الاجتماع.