المصدر: الامارات اليوم

العطاس

استغرب عدد من مشجعي شباب الأهلي عدم استعانة المدرب التشيلي لويس سييرا بالمهاجم الشاب أحمد العطاس، المنضم الموسم الحالي إلى الفريق من الجزيرة، مشيرين إلى أن العطاس يعد إضافة قوية لخط الهجوم.

مبادرة

أثنى مغردون، في مواقع التواصل الاجتماعي، على مبادرة نادي الشارقة دعوة عدد من المسنين، لحضور مباراة الفريق الأخيرة أمام الفجيرة بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، علماً بأن رئيس شركة كرة القدم بالنادي، محسن مصبح، كان في مقدمة مستقبليهم.

استفتاء

حجب مدرب فريق العين، الكرواتي زوران ماميتش، الاستفتاء الجماهيري لاختيار أفضل لاعب في مباراة شباب الأهلي، وذلك بسبب الأداء غير المقنع لفريقه، وكان نادي العين درج على تنظيم استفتاء عبر حساباته في «تويتر» و«إنستغرام»، عقب كل مباراة يحقق فيها الفوز.