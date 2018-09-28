«طيران الإمارات» تتهيأ لانطلاقة بطولة كأس رايدر للغولف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستعد «طيران الإمارات»، الشريك الرسمي لبطولة كأس رايدر 2018، لانطلاق المنافسات، اليوم، بين فريقين من أفضل لاعبي الغولف في العالم، يمثل أحدهما أوروبا والآخر الولايات المتحدة، القارتين اللتين تخدمهما الناقلة من أصل ست قارات.

وتستمر البطولة، حتى بعد غد، على ملعب «لو غولف ناسيونال» في العاصمة الفرنسية باريس، التي تخدمها الناقلة بثلاث رحلات يومية باستخدام طائرات «إيرباص A380».

وأصبحت «طيران الإمارات»، الشريك الرسمي لبطولة كأس رايدر 2018، عقب تجديدها الاتفاقية مع الفريق الذي يمثل أوروبا لأربع سنوات حتى عام 2021.

وتجمع البطولة هذا العام لاعبي الغولف الـ10 الأوائل في العالم حالياً، للمرة الأولى منذ عام 1986، بالإضافة إلى أبرز اللاعبين الآخرين. ويضم الفريق الأوروبي جاستن روز، المصنف الرقم (2) في العالم، روري ماكلروي (6)، فرانشيسكو موليناري (5) وجون رام (8)، في حين يضم الفريق الأميركي داستن جونسون المصنف الرقم واحد في العالم، بروكس كابكا (3)، جاستن توماس (4)، بريسون ديشامبو (7)، ريكي فاولر (9) وجوردن سبيث (10).

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية، بطرس بطرس: «بطولة كأس رايدر حدث منتظر يقام كل سنتين ويتابعه ملايين المشاهدين حول العالم، ويتوقع أن يحضر حدث هذا العام أكثر من 150 ألف مشجع، لمتابعة المنافسات التي تمتد لثلاثة أيام. وتوفر رعاية (طيران الإمارات) للبطولة فرصة كبيرة لتعزيز مكانة علامتنا التجارية ومشاركة عشاق الغولف واللاعبين شغفهم بهذه الرياضة».

وستحظى «طيران الإمارات»، شريكاً رسمياً لكأس رايدر، بحضور قوي لعلامتها التجارية في البطولة، وعبر مختلف نقاط التواصل، بالإضافة إلى مرافق ضيافة لكبار الشخصيات، وحق الحصول على تذاكر. كما ستتيح الفرصة أمام المشجعين لمشاهدة المنافسات من موقع حصري قريب جداً للاعبين.

وسيتمكن المسافرون مع «طيران الإمارات»، على اختلاف درجات سفرهم، من مشاهدة البطولة مباشرة على قناتَي «سبورت 24» و«سبورت 24 إكسترا» المتوافرتين اليوم على أكثر من 170 طائرة ضمن أسطول الناقلة. وسوف يحظى عشاق رياضة الغولف في دولة الإمارات العربية المتحدة بفرصة الفوز بجوائز مميزة عند زيارة صفحة الناقلة على «فيس بوك» طوال فترة البطولة. وتشمل الجوائز جولات في نادي جميرا غولف استيتس، وتذاكر كبار الشخصيات، التي تخولهم حضور بطولة موانئ دبي العالمية للغولف، التي ستقام في نوفمبر المقبل، من جناح «طيران الإمارات».

وتشمل قائمة رعاية «طيران الإمارات» للغولف، جزءاً من اتفاقيتها مع الجولة الأوروبية، بطولة «بي إم دبليو» بي جي إيه، نورديا ماسترز، دي+دي تشيك ماسترز، أبردين أسيت مانجمنت الأسكتلندية المفتوحة، ماسترز البرتغال، الإيطالية المفتوحة، جوبرغ المفتوحة، بطولة جنوب إفريقيا المفتوحة، وبطولة موانئ دبي العالمية للغولف التي تعد ختام سلسلة «الطريق إلى دبي» والتي تقام في دبي خلال شهر نوفمبر المقبل.

وبالإضافة إلى باريس، تخدم «طيران الإمارات» فرنسا برحلة يومية إلى نيس باستخدام طائرات «إيرباص A380» وبرحلة يومية إلى ليون باستخدام طائرات «بوينغ 777».

الفريق الأوروبي

جاستن روز.

روري ماكلروي.

فرانشيسكو موليناري.

جون رام.

الفريق الأميركي

داستن جونسون.

بروكس كابكا.

جاستن توماس.

بريسون ديشامبو.

ريكي فاولر.

جوردن سبيث.