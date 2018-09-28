«الأولمبية» تبحث استعدادات الاتحادات لأولمبياد الشباب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بحثت إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية، استعدادات اتحادات الألعاب المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب، التي تستضيفها العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس، خلال الفترة من السادس إلى 18 أكتوبر المقبل.

جاء ذلك في الاجتماع التنسيقي، أمس، في دبي، بحضور مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية، أحمد الطيب، وعدد من ممثلي الاتحادات الرياضية.

وتقدم الحضور في بداية الاجتماع بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، على دعم سموه في مختلف مجالات العمل الرياضي، والمتابعة الدائمة لكل الرياضيين في أكبر المحافل والاستحقاقات على المستويات كافة.

وتناول الحضور معطيات الدورة التي تشارك فيها 206 دول، حيث يخوض نحو 4000 رياضي غمار المنافسات في 32 لعبة ستقام على أربع منشآت رياضية، هي الحديقة الأولمبية للشباب، والحديقة الخضراء، والحديقة التكنولوجية، واستاند الون فينيوس.