الأندية والقنوات تتفق على إبقاء توقيتات المباريات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قررت لجنة دوري المحترفين، أمس، الإبقاء على توقيتات مباريات مسابقاتها، وذلك خلال اجتماع مع شركات الأندية المحترفة بمقر اتحاد كرة القدم في دبي، برئاسة المدير التنفيذي للجنة، وليد الحوسني، وحضور ممثلي الأندية المحترفة والقنوات الناقلة صاحبة الحقوق وممثلي وسائل الإعلام.

وأفادت اللجنة، في بيان، أمس، بأنه «تم الاتفاق على إبقاء التوقيت الحالي للمباريات الذي يعتبر الأنسب من الناحية اللوجستية والتنظيمية، حيث إن تغيير أوقات المباريات سيحدث تعارضاً مع مواقيت الصلاة، وعودة الفرق والجماهير في ساعات متأخرة من الليل في المباريات الخارجية، فيما سجل العين تحفظه على المواعيد مقترحاً الفترة المسائية».

وأضاف «على صعيد القنوات المالكة للحقوق، وافق ممثلو قناة دبي الرياضية على استمرار الوضع الحالي، وأكد ممثلو قناة أبوظبي الرياضية عدم ممانعتهم، مع طرحهم اقتراحاً بأن تنطلق المباراة الأولى في السادسة والنصف مساء، والثانية في التاسعة مساء، وذلك في حال تم إجراء تعديلات على المواعيد».