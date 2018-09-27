زوارق «الفيكتوري تيم» تتأهب لـ «سوبر بوت إنترناشيونال» في فلوريدا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشارك مؤسسة الفيكتوري تيم بزوارق «الفئة الأولى» سوبر بوت إنترناشيونال، في منافسات النسخة 38 من بطولة العالم، في كليرواتر بولاية فلوريدا الأميركية، المقررة بالفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري.

وتأتي مشاركة مؤسسة الفيكتوري تيم، صاحبة الأرقام القياسية في عالم رياضة الزوارق السريعة، خصوصاً في الفئة الأولى، لتؤكد مكانة زوارق الفيكتوري على ساحة الرياضة البحرية العالمية.

ويشارك «الفيكتوري تيم» بهذه البطولة بقيادة البطلين الإماراتيين العالميين سالم العديدي، وعيسى آل علي، إلى جانب أبطال العالم كل من غاري بالاه وجون توملسون. ويمتد عمر البطولة وتاريخها إلى ما يقارب 30 عاماً، وتعدّ أكثر البطولات تحديًا في سباقات الزوارق السريعة في العالم، ولا توجد قوانين محددة فيها، إلا طول الزورق، الذي يجب أن يكون بين 40 و50 قدماً، وقوة المحرك يجب أن تعادل أو تفوق 2200 حصان.