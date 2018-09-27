بن هزام: «كأس زايد للأندية الأبطال» وفاء للقائد المؤسس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أشاد الأمين العام لاتحاد الكرة محمد بن هزام، بالبادرة التي أعلن عنها المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بإطلاق اسم «كأس زايد للأندية الأبطال» على بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، مؤكداً أن هذا الحدث الذي يأتي كإحدى مبادرات «عام زايد»، ويمثل بادرة وفاء للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه؛ يعكس بشكل كبير مدى عمق العلاقات الثنائية بين الدولة والسعودية وشعبيهما الشقيقين، ويجسد عمق رؤى قيادتي البلدين وتفاهمهما إزاء مختلف القضايا خليجياً وإقليمياً ودولياً، منها القضايا الرياضية. وقال بن هزام: «مثل هذه المبادرات من شأنها الارتقاء بالعلاقات المشتركة بين الأشقاء، ولتبقى هذه العلاقات الطيبة مثالاً يحتذى بين الأشقاء، ونبعاً تنهل منه الأجيال القيم الأصيلة والسمحة، ومنصة مهمة لتعزيز رصيد الإنجازات التي حققتها الرياضة في كلا البلدين الشقيقين على مدى العقود الماضية، فجاءت هذه المبادرة لتتوج عطاء ومكتسبات وإنجازات الرياضة في الإمارات والسعودية والوطن العربي بشكل عام، لما تمثله شخصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من بُعد عربي وإنساني عظيم حظيت بالقبول والاحترام والتقدير من الجميع».