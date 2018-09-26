منتخب الشباب يجدّد لقاء العراق اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

يجدّد المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم «تحت 19 عاماً» في الخامسة والنصف مساء اليوم، لقاء نظيره العراقي، على استاد زعبيل في نادي الوصل، في ثانية التجارب الودية المحلية للأبيض ضمن التحضيرات لخوض نهائيات كأس آسيا المقررة إقامتها في إندونيسيا خلال الفترة من 18 أكتوبر وحتى الرابع من نوفمبر المقبلين، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً في بولندا 2019.

وكان المنتخب الوطني قد خسر أول من أمس، أولى تجربتيه الوديتين أمام العراق بثلاثة أهداف دون رد في مباراة جمعتهما على استاد نادي الشارقة، حرص من خلالها الجهاز الفني للأبيض بقيادة المدرب الفرنسي لودفيتش باتيللي على اتاحة الفرصة لأغلبية لاعبي المنتخب في المشاركة، والاستفادة من تجربة الاحتاك أمام المنتخب العراقي القوي.

وتمثل مباراة اليوم آخر التجارب الودية المحلية قبيل توجه منتخب الشباب إلى معسكره الخارجي في ماليزيا، خلال الفترة من السادس وحتى 14 أكتوبر المقبل، ويلتقي خلالها مع نظيره الماليزي في تجربتين وديتين أخيرتين قبيل التوجه إلى إندونيسيا للمشاركة في بطولة آسيا.

وتضم قائمة المنتخب 25 لاعباً: هم: سهيل المطوع وعبدالرحمن صالح وعلي صالح، وفارس خليل ويوسف علي وطحنون الزعابي، وفهد الحمادي ومنصور الحربي وخالد البلوشي، وسعود المهيري وسعيد العامري وأحمد عبدالله ورائد رضا، وعمر أحمد وعيد خميس وعبدالله النقبي، وسعيد الكعبي وسلطان سعيد وراشد سالم وعمر سعيد وأحمد فوزي وسالم خير، ويعقوب يوسف وماجد راشد وفهد باروت.