أبيض الشباب يواجه العراق اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

يدشن المنتخب الوطني للشباب تحت 19 عاماً اليوم على ملعب نادي الشارقة، أولى تجربتيه الوديتين أمام نظيره العراقي، تحضيراً لنهائيات كأس آسيا المقررة في إندونيسيا خلال الفترة من 18 أكتوبر وحتى الرابع من نوفمبر المقبلين، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً في بولندا العام المقبل.

وتعد تجربتا العراق الثامنة والتاسعة لمنتخب الشباب خلال فترة الإعداد، خصوصاً أنهما تأتيان عقب مشاركة مثمرة للأبيض في دولية تايلاند مطلع الشهر الجاري، بعد حلول المنتخب ثانياً خلف المنتخب الأردني.

من جهته، أكد مدير المنتخب الوطني للشباب تحت 19 عاماً سالم اليعقوبي، أن تجربتي «أسود الرافدين» تدعمان إعداد الأبيض للنهائيات، في ظل البحث عن تجارب ودية على مستوى عالٍ بحجم قوة المنتخب العراقي.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: إن «مباراتي المنتخب العراقي تدعمان مراحل الإعداد نظراً للقوة التي عادةً ما يتمتع به لاعبو المنتخبات العراقية، فضلاً عن كون هاتين المباراتين تأتيان بعد مشاركة ناجحة في بطولة تايلاند الدولية الودية التي أقيمت في بانكوك خلال الفترة من 3 إلى 11 سبتمبر الجاري، وخاض خلالها المنتخب ثلاث مباريات، حقق الفوز في اثنتين منها بالنتيجة ذاتها (2-1)، التي جاءت على حساب الصين وتايلاند، قبل أن يخسر الأبيض في النهائي أمام الأردن بالنتيجة ذاتها».