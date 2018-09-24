المصدر: الامارات اليوم

حلاقة

برّر أحد أندية دوري الخليج العربي، تأخّر مدرب الفريق عن موعد المؤتمرات الصحافية التي تسبق المباريات، بأن المدرب يحرص على حلاقة ذقنه فور وصوله إلى النادي، ما يسهم في تأخره عن حضور المؤتمر في الموعد المحدد.

تعاقد

تعاقد مسؤولو أحد أندية دوري المحترفين على شراء خمس سيارات جديدة «دفع رباعي»، لمنحها للاعبين الأجانب الجدد الذين تم التعاقد معهم هذا الموسم، إضافة إلى مدرب الفريق الأول، الذي طلب أكثر من مرة تغيير سيارته لتهالك حالتها.

تقرير

طلب رئيس اتحاد لعبة جماعية، من لجنة مهمة بالاتحاد، تقريراً مفصلاً عن عمل اللجنة، وتحديد الميزانية التي تحتاجها لإنجاز عملها في الفترة المقبلة، علماً بأن هذه اللجنة يعول عليها الاتحاد كثيراً في تطوير اللعبة بشكل عام.