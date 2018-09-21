المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

عموري

بات نجم المنتخب الوطني والهلال السعودي، عمر عبدالرحمن، أول لاعب إماراتي يدرج اسمه في لعبة «فيفا 19»، التي تحرص مع كل إصدار لنسختها الجديدة على منح ممارسيها قائمة بأشهر نجوم الكرة حول العالم.

شفافية

وصف مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، قرار اتحاد الكرة بإحالة لاعبين بمنتخبات المراحل السنية إلى لجنة الانضباط لارتكابهم مخالفات، بالخطوة الجيدة، مطالبين الاتحاد بمزيد من الشفافية في مثل هذه الأمور.

ميزانية

ناشد اتحاد لعبة جماعية كبير الهيئة العامة للرياضة بزيادة الميزانية المخصصة له، بهدف الإيفاء بالالتزامات الكبيرة التي تنتظر الاتحاد، حتى يتمكن من تنفيذ برنامجه في تطوير اللعبة على المستويات كافة.

جمعية

انتقد قانونيون الخطوة التي أقدم عليها اتحاد لعبة جماعية، أخيراً، بعقد جمعية عمومية لتعيين بعض الشخصيات في لجان مهمة، معتبرين أن هناك خللاً قانونياً في النظام الأساسي لهذا الاتحاد، وتجب إعادة النظر في اللوائح التي تحكم عمله.

استفسار

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعباً أجنبياً في أحد أندية دوري الخليج العربي، استفسر من إدارة ناديه عن حقيقة الاستغناء عن خدماته قبل غلق باب القيد، حتى يتمكن من البحث عن عرض جيد ولا يبتعد عن اللعب حتى يناير المقبل.

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